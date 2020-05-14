В Южной Корее за сутки 29 новых случаев коронавируса
- Азия и мир, общество
- 9:26, 14 мая 2020
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CentralAsia (CA) - В Южной Корее за минувшие сутки зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 14 мая сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения Республики Корея.
26 из 29 новых случаев — локальные, 3 — завозные.
Общее количество зараженных в стране составило 10 991 человека, скончались 260 человек, из них один за последние сутки.