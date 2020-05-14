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  14 мая 2020
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В Узбекистане ощутили землетрясение, произошедшее в Китае

CentralAsia (UZ) -  В ночь на 14 мая, в 2:09 по ташкентскому времени (13.05.2020 г. в 21:09 по Гринвичу), произошло землетрясение в Китае. Об этом сообщил Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана.

Координаты: 39,67 градуса северной широты; 74,04 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,6. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 445 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Наманган : 249 км, 2 балл.

Андижан : 190 км, 2 балл.

Фергана : 208 км, 2 балл.

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