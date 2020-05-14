За сутки в Китае выявили 3 новых случая заражения коронавирусом, все они локальные

CentralAsia (CA) - В Китае за последние сутки зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 14 мая сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки выявлено 12 бессимптомных носителей вируса.

Все три новых случая локальные, два в провинции Ляонин и один - в провинции Цзилинь.

Общее количество зараженных в Китае достигло 82 929 человек, число скончавшихся — 4633.