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  14 мая 2020
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За сутки в Китае выявили 3 новых случая заражения коронавирусом, все они локальные

CentralAsia (CA) -  В Китае за последние сутки зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 14 мая сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки выявлено 12 бессимптомных носителей вируса.

Все три новых случая локальные, два в провинции Ляонин и один - в провинции Цзилинь.

Общее количество зараженных в Китае достигло 82 929 человек, число скончавшихся — 4633.

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