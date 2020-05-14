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  14 мая 2020
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В Монголии зарегистрировано рекордное количество зараженных коронавирусом за сутки

CentralAsia (MNG) -  В Монголии произошел резкий рост больных коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 19 новых заразившихся – это новый рекорд.

В оперштабе Минздрава страны уточнили, что из новых случаев 18 прибывшие из России курсанты. Один пациент был под наблюдением после эвакуации из-за рубежа. У него был выявлен коронавирус. Все эти случаев – завозные. Об этом 14 мая во время пресс-конференции сообщил гендиректор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.

Вчера 347 монгольские курсанты, которые учатся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах, вернулись домой с тремя чартерными военными самолетами ВВС РФ.

Коронавирус в Монголии
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