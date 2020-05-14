Российские авиакомпании возобновляют внутренний трафик

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин 13 мая провел видеоконференцию по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

По его словам, из-за пандемии объем перевозок на внутренних рейсах сократился в разы, на 88%. Почти остановилось и международное авиасообщение, сократилось на 90%. Количество пассажиров в российских аэропортах снизилось до минимального уровня.

По данным ВВС, 13 мая авиакомпания «Победа» объявила о продаже билетов с 1 июня на 73 маршрута внутри России.

«Azur Air» также объявила о том, что с 1 июня начинает полеты в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Уфы.

Международные регулярные перелеты закрыты в России с 26 марта (кроме вывозных рейсов), полеты внутри страны сокращались с начала апреля на фоне ограничительных мер в регионах. Но часть компаний продолжала выполнять внутренние рейсы.

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта ранее сообщала, что рынок авиаперевозок оживет не ранее лета 2021 года.

На рынке оценки сроков возобновления полетов разнилась. Совладелец крупнейшего в России аэропорта «Шереметьево» называл июль 2020 года в качестве оптимистичного прогноза возобновления международных перелетов. Владелец S7 Владислав Филев - апрель 2021 года.