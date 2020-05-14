Узбекистан планирует частично возобновить авиа- и железнодорожное сообщение

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане планируют возобновить полеты между Ташкентом и Нукусом, Ургенчем, Термезом, а также движение высокоскоростного поезда «Афросиёб».

В Ташкенте 13 мая прошло видеоселекторное совещание под председательством президента Шавката Мирзиёева, посвященное дальнейшему смягчению карантинных требований.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на совещании отмечалось, что актуальной задачей остается восстановление транспортного сообщения между отдаленными районами и столицей.

Планируется возобновить полеты между Ташкентом и Нукусом, Ургенчем, Термезом, движение высокоскоростного поезда «Афросиёб» в Самарканд, Навои, Бухару, Карши и поездов в Ферганскую долину. Также изучается вопрос снятия ограничений на передвижение на личных автомобилях в городах.

Президент отметил, что в мире пандемия всё еще продолжается, но ряд стран постепенно ослабляет карантинные ограничения.

«Мировое сообщество приходит к окончательному выводу о том, что необходимо учиться жить и работать в условиях пандемии, поскольку вакцина и лекарство от коронавируса еще не найдены. Мы также начали смягчать требования к карантину, сохраняя строгий контроль за эпидемиологической ситуацией, и будем последовательно двигаться в этом направлении», — отметил Мирзиёев.

На совещании обсуждены эпидемиологическая ситуация в стране и дальнейшее смягчение карантинных требований исходя из предложений руководителей регионов. В частности отмечено, что в «зеленых» и «желтых» зонах целесообразно поэтапно разрешить оказание услуг в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Кроме того, изучается вопрос снятия ограничений на передвижение на личных автомобилях в городах. Министерству транспорта, МВД и Минздраву поручено внести соответствующие предложения в Специальную республиканскую комиссию.