Власти Сурхандарьинской области солгали населению по поводу скандала с экскаватором на рынке

CentralAsia (UZ) - Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана выступило с опровержением заявления хокимията Сурхандарьинской области. Причиной спора стало видео с экскаватором на рынке в Бойсуне, опубликованное накануне в соцсетях.

В видеозаписи было запечатлено, как экскаватор подъезжает к территории старого рынка для сноса, но толпа возмущённых предпринимателей преграждает ему дорогу.

В тот же день, 12 мая, официальный Telegram-канал хокимията Сурхандарьинской области сделал заявление по поводу записи. Хокимият объяснил, что видео было неправильно истолковано: экскаватор был направлен не для сноса рынка, а для проведения земляных работ по прокладке международных оптико-волоконных кабелей связи вдоль улиц А.Навоий и Истиклол.

Однако Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана заявило, что все работы были завершены еще 6 мая. А экскаватор на видео от 12 мая, не имеет никакого к ним отношения.

В городе Байсун Сурхандарьинской области 12 мая предприниматели устроили протест против сноса дехканского рынка "Туз бозори". Предприниматели сообщили, что власти заявили о переносе рынка на окраину города.

Однако, по их словам, на новом месте не создано никаких условий для торговли, что и стало причиной протеста против действия властей.

«Туда никто не поедет. Прилавков мало, нет кровли, асфальта нет вообще, всё утопает в грязи. Люди вынуждены торговать на земле», - сказали предприниматели.