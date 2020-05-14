ЕС и ФАО предоставили 60 тонн семенного картофеля таджикским фермерам

CentralAsia (TJ) - Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций (ФАО) завершила распределение 60 тонн семенного картофеля среди двух фермерских кооперативов в рамках проекта, финансируемого Европейским союзом в Таджикистане. Об этом сообщает региональный специалист по коммуникации ФАО.

ФАО рассчитывает доставить фермерам в общем 80 тонн семенного картофеля с ожидаемой урожайностью в 1000 тонн в предстоящем сельскохозяйственном сезоне.

Кооперативные союзы, получившие семенной картофель Ред Скарлетт из Нидерландов, объединяют в общей сложности более 120 фермеров.

Как отметила глава Представительства Европейского союза, посол Йосефсон, эта инициатива является частью реагирования ЕС по преодолению социально-экономического воздействия глобальной пандемии COVID-19 на Таджикистан.

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