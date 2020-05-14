Из Китая в Узбекистан прибыла гуманитарная помощь для военных

CentralAsia (UZ) - Китай 13 мая доставил военным самолетом гуманитарную помощь для Вооруженных Сил Узбекистана для поддержки в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Узбекистана.



В состав груза общим весом около 2,5 тонны вошли 13 видов медицинских изделий, в том числе маски, защитные очки, защитная одежда, бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства, инфузионные насосы и другие предметы на общую сумму порядка 2 млн юаней, или около 2,8 млрд сумов (275 тыс долларов США).