[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Япония частично отменит режим ЧС в стране

CentralAsia (CA) -  Власти Японии отменят режим чрезвычайной ситуации в 39 префектурах из 47, сообщает агентство Kyodo.

Как сообщил министр по делам восстановления экономики страны Ясутоси Нисимура на заседании правительственного экспертного совета, в таких крупных городах, как Токио и Осака, вероятно, будет действовать режим ЧС, пока число зараженных и нагрузка на больниц не уменьшится.

После обсуждения вопроса на экспертном совете премьер-министр Японии Синдзо Абэ доложит о намерении снять режим ЧС парламенту. На вечер запланирована его пресс-конференция, а затем официально решение будет принято правительственным штабом по противодействию заражений коронавирусом.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хего на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС. 16 апреля глава правительства распространил его действие на всю территорию страны, позднее он был продлен до 31 мая.

print
  • В Узбекистане за день выявили 61 новый случай коронавируса. Всего 2547
  • Япония частично отменит режим ЧС в стране
  • В России за сутки выявлены 10 028 случаев заражения коронавирусом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com