Япония частично отменит режим ЧС в стране

CentralAsia (CA) - Власти Японии отменят режим чрезвычайной ситуации в 39 префектурах из 47, сообщает агентство Kyodo.

Как сообщил министр по делам восстановления экономики страны Ясутоси Нисимура на заседании правительственного экспертного совета, в таких крупных городах, как Токио и Осака, вероятно, будет действовать режим ЧС, пока число зараженных и нагрузка на больниц не уменьшится.

После обсуждения вопроса на экспертном совете премьер-министр Японии Синдзо Абэ доложит о намерении снять режим ЧС парламенту. На вечер запланирована его пресс-конференция, а затем официально решение будет принято правительственным штабом по противодействию заражений коронавирусом.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хего на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС. 16 апреля глава правительства распространил его действие на всю территорию страны, позднее он был продлен до 31 мая.