В Мексике около 100 человек погибли от отравления контрафактным алкоголем

CentralAsia (CA) - В Мексике более 90 человек погибли от употребления различных контрафактных напитков за две недели в четырех штатах Мексики, значительная часть случаев пришлась на прошедшие выходные, когда в стране праздновали день матери, сообщает РИА Новости.



Изъяты более 200 литров предположительно контрафактного алкоголя, которые стали причиной смерти более 20 человек, говорится в сообщении правительства центрального штата Пуэбла.

В штате Морелос заявили о гибели девяти человек, однако местные СМИ со ссылкой на родственников погибших сообщают уже о 29 жертвах. Трагедия произошла на фоне запрета на продажу спиртного в регионе с пятницы по воскресенье и сообщений о появлении нелегальных точек продажи и розлива напитков.



В западном штате Халиско после отравления метанолом 26 апреля скончались в разные дни 27 человек, ещё, по крайней мере, шесть летальных случаев произошли после 9 мая.



По информации СМИ, массовый случай отравления был также зафиксирован в общине майя в штате Юкатан, где с воскресенья по среду с синдромами тяжелого отравления и потерей зрения скончались в больнице семь человек.



Во всех случаях речь идет о подделке самого дешевого алкоголя, включая продукты перегонки агавы и использовании для этого денатурированных спиртов. Расследования ведут одновременно региональные и федеральные следственные органы и профильные организации.