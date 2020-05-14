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  14 мая 2020
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В Мексике около 100 человек погибли от отравления контрафактным алкоголем

CentralAsia (CA) -  В Мексике более 90 человек погибли от употребления различных контрафактных напитков за две недели в четырех штатах Мексики, значительная часть случаев пришлась на прошедшие выходные, когда в стране праздновали день матери, сообщает РИА Новости.

Изъяты более 200 литров предположительно контрафактного алкоголя, которые стали причиной смерти более 20 человек, говорится в сообщении правительства центрального штата Пуэбла.

В штате Морелос заявили о гибели девяти человек, однако местные СМИ со ссылкой на родственников погибших сообщают уже о 29 жертвах. Трагедия произошла на фоне запрета на продажу спиртного в регионе с пятницы по воскресенье и сообщений о появлении нелегальных точек продажи и розлива напитков.

В западном штате Халиско после отравления метанолом 26 апреля скончались в разные дни 27 человек, ещё, по крайней мере, шесть летальных случаев произошли после 9 мая.

По информации СМИ, массовый случай отравления был также зафиксирован в общине майя в штате Юкатан, где с воскресенья по среду с синдромами тяжелого отравления и потерей зрения скончались в больнице семь человек.

Во всех случаях речь идет о подделке самого дешевого алкоголя, включая продукты перегонки агавы и использовании для этого денатурированных спиртов. Расследования ведут одновременно региональные и федеральные следственные органы и профильные организации.

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