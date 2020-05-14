[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане за ночь выявили 8 новых случаев коронавируса. Всего 2620

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 14 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2620 (+8).

Как сообщил Минздрав республики, из подтвержденных 8 новых случаев 4 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа и помещенных на карантин, а 4 – у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях. Из граждан, которые приехали из-за рубежа, 3 человека являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования, 1 прибыл из Казахстана.

В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2076 человек, показатель выздоровления составляет 79%.

В настоящее время из проходящих лечение 533 пациентов 11 в тяжелом состоянии.

Новости по теме:

print
  • Минздрав Узбекистана опубликовал фото медсестры, работавшей с больными коронавирусом
  • В Казахстане выявлены 138 новых случаев коронавируса
  • За сутки в Китае выявили 3 новых случая заражения коронавирусом, все они локальные


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com