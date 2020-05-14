В Узбекистане за ночь выявили 8 новых случаев коронавируса. Всего 2620

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 14 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2620 (+8).

Как сообщил Минздрав республики, из подтвержденных 8 новых случаев 4 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа и помещенных на карантин, а 4 – у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях. Из граждан, которые приехали из-за рубежа, 3 человека являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования, 1 прибыл из Казахстана.

В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2076 человек, показатель выздоровления составляет 79%.

В настоящее время из проходящих лечение 533 пациентов 11 в тяжелом состоянии.