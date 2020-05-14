Фото — В Туркестанской области водой затоплены села, смыты мосты, жителей эвакуируют

CentralAsia (KZ) - В Туркестанской области в Казахстане вечером 13 мая из-за выпадения обильных осадков и повышения уровня воды произошло подтопление десятков частных домов, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя КЧС МВД Нурсултана Нурахметова.

В селе Екпинди Толебийского района в связи с повышением уровня воды в реке Каскасу произошло подтопление четырех частных домов и 15 дворовых территорий. А в селе Жогаргы размыло четыре автомобильных моста.

В микрорайоне Елтай Енбекшинского района Шымкента вода, поступающая по арычным каналам из Толебийского района, подтопила 60 дворовых территорий. Из данных домов спасателями, полицией и работниками местных исполнительных органов проводится эвакуация жителей в эвакопункты СШ №120 и №119 села Тогыс.

Силами спасателей и сотрудников местных исполнительных органов проводятся работы по откачке воды и механической очистке арыков. Организована работа оперативного штаба.

По данным Otyrar.kz, в жилом массиве Елтай в эвакуационные пункты эвакуированы 150 жителей, около 150 жителей уехали к родственникам. Мобильная группа ДЧС с помощью громкоговорителей оповестила жителей населенного пункта об эвакуации.

Уровень воды во дворах жилых домов составляет 20-50 сантиметров. В настоящее время уровень притока воды составляет 3-5 кубометров в секунду.

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