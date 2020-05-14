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  14 мая 2020
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Дети монголов за границей будут получать ежемесячное пособие до октября

CentralAsia (MNG) -  Ежемесячное пособие «Детские деньги» для детей предоставляется тем, кто подал заявление по всей стране в Монголии. По состоянию на апрель 2020 года более 1 122 400 детей получают пособие на сумму 100 тыс. тугриков или $36.

В рамках своего пакета мер по социальному обеспечению во время пандемии COVID-19 правительство приняло решение увеличить ежемесячное пособие на ребенка до 100 000 тугриков до 1 октября этого года.

После принятия решения число соискателей пособий увеличилось на 20 000 и имеет тенденцию к росту. Кроме того, многие монголы, находящиеся за границей, обратились в Агентство по труду и социальному обеспечению за пособием на ребенка.

Поэтому Кабинет министров на своем очередном заседании 13 мая принял решение о предоставлении пособия детям монгольских граждан, проживающих за рубежом, которые обращались за пособием, начиная с месяца, в котором они подавали заявления, до 1 октября.

К апрелю 2020 года 12 тысяч из 27 тысяч детей в возрасте до 18 лет из числа граждан Монголии, проживающих за рубежом, получают денежное пособие на каждого ребенка.

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