Утверждена Национальная программа Монголии по развитию интеллектуальной транспортной системы

CentralAsia (MNG) - Кабмин утвердил Национальную программу развития интеллектуальной транспортной системы Монголии.

В Улан-Баторе с 2015 года активно развивается интеллектуальная транспортная система (ИТС) – государственная информационная система, предназначенная для управления пропускной способностью и загрузкой улично-дорожной сети города (УДС), повышения безопасности дорожного движения на УДС и качества транспортного обслуживания населения города Улан-Батор.

Развитие интеллектуальной транспортной системы Монголии нацелено на разрешение существующих транспортных проблем.

Ожидается, что внедрение интеллектуальной транспортной системы сократит транспортные и логистические расходы, повысит эффективность и безопасность транспорта и улучшит городские транспортные услуги. Программа также окажет поддержку организациям, внедряющим интеллектуальную транспортную систему в сельской местности, создающим рабочие места и развивающим секторы транспорта и информационных технологий. Программа будет финансироваться из государственного и местных бюджетов ежегодно в рамках целей экономического и социального развития страны, займов и грантов от международных организаций, а также инвестиций частного сектора.

Что касается в Улан-Баторе, в рамках развития интеллектуальной транспортной системы в городе оптимизируются алгоритмы управления светофорными объектами, вводятся системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, устанавливаются средства автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, вводятся платные парковки и ограничения на въезд в определенные зоны города, формируются полосы для приоритетного движения общественного транспорта, а также ведется мониторинг условий движения в реальном масштабе времени, развиваются функции информирования участников движения о дорожных условиях, графиках движения общественного транспорта, наличии свободных мест на парковках и другое.

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