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  14 мая 2020
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В Сурхандарьинской области из-за наводнения эвакуированы 900 человек (фото)

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в результате наводнения 900 человек, проживающих в районе потопа, были временно эвакуированы, - сообщило МЧС республики.

В результате проливных дождей 13 мая 2020 года в 21:00 объем воды в реке Олтинсой, протекающей по территории Алтынсайского района Сурхандарьинской области, значительно увеличился.

В результате наводнения 900 человек, проживающих в этом районе, были временно эвакуированы.

Кроме того, в тот же день махалля "Пасурхи" в Байсунском районе была затоплена из-за повышения уровни реки рекой Ойбарак в результате проливных дождей.

Мост, соединяющий сёла "Авлод" и "Сариосие", затопило из-за наводнения в канале Авлод. Передвижение автомобилей по нему временно остановлено.

Ситуация находится под полным контролем областного управления по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время более 150 спасателей, а также около 20 единиц техники работают над устранением последствий наводнения.

Сообщений о травмах или смертельных случаях не поступало, - отметили в МЧС.

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