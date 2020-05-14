В Туркменистане жители одного из районов вышли на протест, требуя устранения последствий урагана

CentralAsia (TM) - В Железнодорожном районе Туркменабада 13 мая состоялся протест местных жителей, сообщили два независимых друг от друга источников turkmen.news.

Сообщается, что люди вышли на улицы из-за бездействия властей в отношении устранения последствий урагана и ливня, которые обрушились на Лебапский велаят 27 апреля и 4 мая, соответственно. В ночь на 13 мая в городе снова прошел проливной дождь, дворы затопило.

Электричества в районе нет уже 15 дней, подвалы домов остаются затопленными после ливня. У многих там стояли насосные установки для подачи воды на верхние этажи, но все они вышли из строя. Из-за влаги и сырости жителей одолевают комары. В квартирах на первых этажах отваливается кафель, отклеиваются обои.

О примерном количестве людей, вышедших на протест, не сообщается. Один из источников сказал, что «очень долго пробирался до дома сквозь толпу». Второй источник сообщил, что люди перекрыли участок улицы Гарашсызлык. Чем закончился выход людей на улицу, никто из источников точно сказать не смог.

В Туркменабаде после урагана плохо работает интернет. Местные жители считают, что власти глушат связь намеренно, чтобы люди не посылали информацию за рубеж и не координировали свои действия внутри страны. В аэропорту Туркменабада стали обращать внимание на прописку, интересуются, зачем человек уезжает или приезжает, делают какие-то пометки у себя.

Ураган пронесся над Мары и Лебапом 27 апреля, причинив значительный ущерб городской инфраструктуре и личному имуществу жителей городов и поселков.