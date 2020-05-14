Мигранты из Узбекистана устроили пикет у консульства в Петербурге

CentralAsia (UZ) - Импровизированный митинг прошел днем в среду, 13 мая, у консульства Узбекистана в Петербурге. Несколько десятков граждан этой страны собрались у ограды здания дипмиссии, сообщают местные СМИ.

Из-за пандемии в России застряли сотни тысяч трудовых мигрантов. Вернуться на родину они не могут из-за закрытых границ и прерванного авиасообщения. Именно информация о наличии чартерных рейсов в Узбекистан в первую очередь и интересовала узбекистанцев, собравшихся у петербургского консульства.

Около полудня к собравшимся спустились представители дипломатической миссии. Они взяли у сограждан ксерокопии документов и номера телефонов, а также ответили на их вопросы.

Около 12:15 к собравшимся вышли сотрудники консульства. Они отвечали на вопросы граждан Узбекистана о чартерах и принимали у них ксерокопии документов с номерами телефонов.

Сообщается, что на месте дежурили сотрудники правоохранительных органов. Они напоминали участникам сходки о необходимости соблюдать социальную дистанцию и запрете на выход на проезжую часть. Нескольких человек за эти нарушения пришлось задержать.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Москве. Около 100 человек устроили пикет возле посольства Кыргызстана с требованием вернуть их на родину.