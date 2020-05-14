[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мигранты из Узбекистана устроили пикет у консульства в Петербурге

CentralAsia (UZ) -  Импровизированный митинг прошел днем в среду, 13 мая, у консульства Узбекистана в Петербурге. Несколько десятков граждан этой страны собрались у ограды здания дипмиссии, сообщают местные СМИ.

Из-за пандемии в России застряли сотни тысяч трудовых мигрантов. Вернуться на родину они не могут из-за закрытых границ и прерванного авиасообщения. Именно информация о наличии чартерных рейсов в Узбекистан в первую очередь и интересовала узбекистанцев, собравшихся у петербургского консульства.

Около полудня к собравшимся спустились представители дипломатической миссии. Они взяли у сограждан ксерокопии документов и номера телефонов, а также ответили на их вопросы.

Около 12:15 к собравшимся вышли сотрудники консульства. Они отвечали на вопросы граждан Узбекистана о чартерах и принимали у них ксерокопии документов с номерами телефонов.

Сообщается, что на месте дежурили сотрудники правоохранительных органов. Они напоминали участникам сходки о необходимости соблюдать социальную дистанцию и запрете на выход на проезжую часть. Нескольких человек за эти нарушения пришлось задержать.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Москве. Около 100 человек устроили пикет возле посольства Кыргызстана с требованием вернуть их на родину.

print
  • Узбекистан намерен приватизировать шесть банков
  • В Узбекистане число случаев заражения коронавирусом достигло 2612
  • Единственный независимый депутат парламента стал членом Демпартии Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com