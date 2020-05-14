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  14 мая 2020
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Фото — Полевой госпиталь в Монголии готов к возможному всплеску COVID-19

CentralAsia (MNG) -  Полевой госпиталь готов начать прием пациентов с COVID-19, если в больницах Улан-Батора возникнут случаи заболевания коронавирусом.

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Полевой госпиталь, отвечающий международным стандартам, был создан в Центре реабилитации и обучения 113-го отделения Государственного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии (ГУЧС).

Полевой госпиталь стоимостью 6,5 млн евро или $ 7,05млн сможет принять 65-100 человек одновременно.

В больнице есть отделения регистрации, томографии, лаборатории, хирургии, аптеки, внутренних пациентов, интенсивной терапии и запасов крови.

Полевой госпиталь был частью учения ГУЧС по подготовке к чрезвычайным ситуациям под названием «Covid-19-Сотрудничество и помощь», которое проводилось с 6 по 8 мая.

Комплект мобильного полевого госпиталя второго уровня ГУЧС был поставлен в рамках «Проекта ремонта противопожарного оборудования», реализуемого в рамках соглашения между правительством Монголии и правительством Польши, сообщает официальный сайт ГУЧС.

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