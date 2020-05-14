Штормовое предупреждение: В Монголии возможны метель и сильный ветер

CentralAsia (MNG) - Национальное агентство по метеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии выпустило предупреждение о метелях и сильных ветрах по всей стране в ночное время 14-15 мая, скорость ветра достигает 24 м/с.

Скорость ветра в большинстве районов страны 15 мая будет 18-20 м/с, а в восточном регионе 16 и 17 мая - 18-20 м/с, иногда достигая 26-28 м/с. Скорость ветра 17,2 - 20 м/с. Идти против ветра трудно, разговаривать практически невозможно. Ломаются тонкие сучья деревьев. Скорость ветра 20,8 - 24,4 м/с. Гнутся большие деревья, ломаются средние ветки. Ветер срывает плохо укрепленное покрытие с крыш. Ветер, со скоростью 24,5 - 28,4 м/с, срывает крыши, значительные повреждения строений.

Мокрый снег и дождь ожидаются сегодня вечером в северных районах центральных аймаках. Осадки будут продолжаться в большинстве частей центральных аймаках, восточных частях западных аймаках и в северных частях восточных аймаках 15 мая, а также в северо-восточных частях центральных аймаках и в большинстве частей восточных аймаках 16 и 17 мая.

В горных районах Хубсугул и Хэнтий, недалеко от Хурэнбэлчир, в бассейнах рек Туул, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон, Улз и Халх, температура будет колебаться от -4 до -9 градусов по Цельсию ночью и от +5 до +10 в течение дня.

В котловине Великих озер и в пустынной местности у гор Алтая температура будет от +8 до +13 ночью и от +25 до +30 днем.

В других районах температура в ночное время будет от 0 до +5 градусов по Цельсию, а температура в дневное время от +9 до +14 градусов по Цельсию. Более теплые температуры ожидаются в западном регионе с 17 мая.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения