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  14 мая 2020
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В России впервые за долгое время выявлено меньше 10 тысячи случаев коронавируса за сутки

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 9974 случая заражения коронавирусом, за сутки скончались 93 человека. Об этом 14 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи выявлены в 84 регионах России, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4049 (40,6%).

Итого на 14 мая в России нарастающим итогом выявлено 252 245 случаев (+4,1%) коронавирусной инфекции, скончались — 2305 человек, выздоровели — 53 530.

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