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  14 мая 2020
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Коронавирус может остаться с нами навсегда, - ВОЗ

CentralAsia (CA) -  Чтобы взять под контроль мировую ситуацию с распространением коронавируса, понадобится около пяти лет, заявила заместитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, предает ВВС.

«Я бы сказала, через четыре-пять лет у нас будет перспектива контроля», - сказала она.

По ее словам, конкретный срок зависит от множества факторов будет ли вирус мутировать, когда будет разработана эффективная вакцина, а также от того, насколько жестким и долгим будет карантин в разных странах.

С вакциной связано большинство надежд, но с ее разработкой, применением, эффективностью и безопасностью связано много факторов риска. Проблемой будет и массовое производство, и распространение, добавила Сваминатан.

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан в свою очередь допустил, что вирус может остаться с нами навсегда.

«ВИЧ не исчез. Мы с ним живем, мы нашли способы терапии и предотвращения, люди уже не так боятся, как раньше, и многие ВИЧ-положительные ведут долгую и здоровую жизнь», - сказал он.

По последним данным, в мире коронавирусом заражены 4,3 млн человек, скончались более 297 тыс. человек.

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