В Монголии срочный депозит в национальной валюте сократился на $65 млн

CentralAsia (MNG) - Денежная масса достигла 20,2 трлн тугриков или $7 млрд 228 млн в конце апреля 2020 года, увеличившись на 253,2 млрд тугриков или $91 млн (1,3%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В конце апреля 2020 года национальная валюта в обращении достигла 858,5 млрд тугриков или $307 млн, что на 10,7 млрд тугриков или $91 млн $3,8 млн (1,2%) больше, чем в предыдущем месяце, при этом она снизилась на 74,5 млрд тугриков $27 млн (8,0%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

На конец апреля 2020 года срочный депозит в национальной валюте составил 10,5 трлн тугриков или $3,8 млрд, уменьшившись на 179,2 млрд тугриков или $64 млн (1,7%) по сравнению с предыдущим месяцем и на 437,3 млрд тугриков или $156 млн (4,0%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Структура общего срочного депозита в национальной валюте показывает, что 88,4 процента (9,3 трлн тугриков или $3,3 млрд) были физическими лицами-депозитами, а 11,6% (1,2 трлн тугриков или $429 млн) - депозитами юридических лиц.

Срочные депозиты в иностранной валюте составили 3,7 трлн тугриков или $1,3 млрд, увеличившись на 63,4 млрд тугриков или $23 млн (1,7%) по сравнению с предыдущим месяцем и на 886,3 млрд тугриков или $317 млн (31,0%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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