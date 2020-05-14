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  14 мая 2020
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В Казахстане полицейский приговорен к тюрьме за взятку на блокпосту
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В городе Алматы полицейский приговорен к тюрьме за взятку на блокпосту. Об этом во время брифинга сообщил следователь по особо важным делам первого департамента Агентства по противодействию коррупции Казахстана Данияр Бигайдаров.

«Ауэзовским районным судом Алматы осужден и приговорен к лишению свободы сроком на 1 год и с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе инспектор полка патрульной полиции, который получил взятку от гражданина за беспрепятственный проезд в период ЧП и введенного карантина через фильтрационный пост в городе», - заявил он.

Также следователь добавил, что 4 мая в Атырау был осужден и приговорен к штрафу гражданин Тауырбаев, который перечислил в качестве взятки инспектору полиции денежные средства за беспрепятственный проезд на автомашине через блокпост.


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