В Казахстане полицейский приговорен к тюрьме за взятку на блокпосту

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В городе Алматы полицейский приговорен к тюрьме за взятку на блокпосту. Об этом во время брифинга сообщил следователь по особо важным делам первого департамента Агентства по противодействию коррупции Казахстана Данияр Бигайдаров.

«Ауэзовским районным судом Алматы осужден и приговорен к лишению свободы сроком на 1 год и с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе инспектор полка патрульной полиции, который получил взятку от гражданина за беспрепятственный проезд в период ЧП и введенного карантина через фильтрационный пост в городе», - заявил он.

Также следователь добавил, что 4 мая в Атырау был осужден и приговорен к штрафу гражданин Тауырбаев, который перечислил в качестве взятки инспектору полиции денежные средства за беспрепятственный проезд на автомашине через блокпост.





Коронавирус в Казахстане

Карта распространения