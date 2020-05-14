В Армении режим ЧП продлен до 13 июня
- Азия и мир, общество
- 14:35, 14 мая 2020
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CentralAsia (CA) - Власти Армении продлили действие режима чрезвычайного положения из-за коронавируса. Об этом стало известно во время заседания кабинета министров Республики Армения.
Министр юстиции Рустам Бадасян заявил, что режим ЧП будет продлен до 13 июня.
В Армении режим ЧП был введен 16 марта и был продлен до 14 мая.
По последним данным, в стране коронавирусом инфицированы 3718 человек, скончались 48 пациентов.