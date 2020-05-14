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  14 мая 2020
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В Армении режим ЧП продлен до 13 июня

CentralAsia (CA) -  Власти Армении продлили действие режима чрезвычайного положения из-за коронавируса. Об этом стало известно во время заседания кабинета министров Республики Армения.

Министр юстиции Рустам Бадасян заявил, что режим ЧП будет продлен до 13 июня.

В Армении режим ЧП был введен 16 марта и был продлен до 14 мая.

По последним данным, в стране коронавирусом инфицированы 3718 человек, скончались 48 пациентов.

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