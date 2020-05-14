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  14 мая 2020
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100-летняя россиянка излечилась от коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  100-летняя Пелагея Михайловна Пояркова, которая была госпитализирована с коронавирусом, выписана из московского стационара, перепрофилированного под прием инфицированных, пишет Euronews.

Она заразилась коронавирусом, находясь на плановой госпитализации, не связанной с инфекцией. Ее соседка по палате оказалась вирусоносителем.

Реанимация Пелагее Михайловне не потребовалась, ей была проведена комплексная терапия.

«Несмотря на то, что, разумеется, у нее были проблемы, связанные с сердечно-сосудистой деятельностью, Пелагея Михайловна оказалась «крепким орешком», она не нуждалась в реанимационных процедурах, она находилась в обычной палате и получала стандартную лекарственную терапию - это противовоспалительные медикаменты и лекарства, препятствующие свертываемости крови», - сказал врач-терапевт Всеволод Белоусов.

Как отметили в федеральном оперативном штабе, у более чем 40% зараженных, у которых вирус выявили за последний день, болезнь протекает бессимптомно.

На сегодняшний день в России от коронавируса выздоровели 53 530 пациентов.

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