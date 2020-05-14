В Монголии за несколько часов выявили сразу 37 новых зараженных коронавирусом, все они завозные из России

CentralAsia (MNG) - В Монголии зарегистрировано рекордное количество зараженных коронавирусом за несколько часов.

В Монголии после полудня число зараженных достигло 98. За последние несколько часов зафиксировано 37 новых заразившихся.

Все они курсанты, обучающиеся в России. Об этом 14 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Из 346 курсантов, приехавших из России, 18 были диагностированы с коронавирусом утром, и только что у 37 курсантов анализ дал положительный результат на коронавирус.

Большинство из диагностированных — это курсанты и молодые люди, важно быстро приступить к лечению и не терять контроль, сказал гендиректор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу в оперативном нерегулярном брифинге.

Вчера 347 монгольских курсантов, которые учатся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах, вернулись домой с тремя чартерными военными самолетами ВВС РФ.

Коронавирус в Монголии

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