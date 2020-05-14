Cтарший зять президента Узбекистана Ойбек Турсунов приобрёл 75% акций Uzcard

Зятья Мирзиёева

CentralAsia (UZ) - Старший зять президента Шавката Мирзиёева Ойбек Турсунов приобрел 75% акций бренда Uzcard, следует из данных Единого государственного регистра предприятий и организаций.

Согласно открытой базе данных, в ООО «Единый общереспубликанский процессинговый центр» (ЕОПЦ — бренд Uzcard) произошла смена учредителя. Владельцем 75% доли в уставном фонде Uzcard стал Ойбек Турсунов. Ранее 75% доли принадлежала Ахрору Махмудову, который остается директором ЕОПЦ. Оставшимися 25% владеет само ООО.

Ранее сообщалось, что компания Promadik Invest, 95% акций которой принадлежит Ойбеку Турсунову, приобрела 36% акций «Капиталбанка».

Справка:

Uzcard – это бренд Единого Общереспубликанского Процессингового Центра. На сегодняшний день межбанковская платежная система Uzcard объединяет Ассоциацию банков Узбекистана, Центральный Банк, Единый Общереспубликанский Процессинговый Центр (ЕОПЦ), 30 банков Республики Узбекистан и 40 платежных агрегаторов.

В 2019 году Единый Общереспубликанский Процессинговый Центр обслуживал более, чем 17 миллионов карт Uzcard по Узбекистану. Платежная система выполняет функции провайдера.