[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Cтарший зять президента Узбекистана Ойбек Турсунов приобрёл 75% акций Uzcard
Зятья Мирзиёева
Зятья Мирзиёева

CentralAsia (UZ) -  Старший зять президента Шавката Мирзиёева Ойбек Турсунов приобрел 75% акций бренда Uzcard, следует из данных Единого государственного регистра предприятий и организаций.

Согласно открытой базе данных, в ООО «Единый общереспубликанский процессинговый центр» (ЕОПЦ — бренд Uzcard) произошла смена учредителя. Владельцем 75% доли в уставном фонде Uzcard стал Ойбек Турсунов. Ранее 75% доли принадлежала Ахрору Махмудову, который остается директором ЕОПЦ. Оставшимися 25% владеет само ООО.

Ранее сообщалось, что компания Promadik Invest, 95% акций которой принадлежит Ойбеку Турсунову, приобрела 36% акций «Капиталбанка».

Справка:

Uzcard – это бренд Единого Общереспубликанского Процессингового Центра. На сегодняшний день межбанковская платежная система Uzcard объединяет Ассоциацию банков Узбекистана, Центральный Банк, Единый Общереспубликанский Процессинговый Центр (ЕОПЦ), 30 банков Республики Узбекистан и 40 платежных агрегаторов.

В 2019 году Единый Общереспубликанский Процессинговый Центр обслуживал более, чем 17 миллионов карт Uzcard по Узбекистану. Платежная система выполняет функции провайдера.

print
  • Парламент Казахстана одобрил обязательную вакцинацию детей
  • Посол ЕС в Монголии объясняет, что означает для страны включение в черный список ЕС
  • Железнодорожные ведомства Туркменистана, Узбекистана и Ирана провели переговоры


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com