В Казахстане охранники по асфальту за волосы протащили девушку, которая оказалась мужчиной. Видео

В Казахстане охранники по асфальту за волосы протащили девушку, которая оказалась мужчиной.

кадр из видео

CentralAsia (KZ) - В Костанайской области в Казахстане охранники по асфальту за волосы протащили девушку, которая оказалась мужчиной, и затащили в машину. Видео было опубликовано на странице «Наш Костанай» в Инстаграме.

Позже в полиции выяснилось, что это не девушка.

В Департаменте полиции Костанайской области сообщили, что по факту публикации видеоролика полиция рассматривает вопрос о начале досудебного расследования по части 1 статьи 252 УК РК «Превышение полномочий служащими частных охранных служб».

Также в полиции добавили, что 13 мая около 16:00 поступило сообщение, что на автозаправке, расположенной на пересечении улиц Абая и Быковского, девушка бьет стекла и нападает на рабочих, которые укладывают асфальт. Оператор АЗС нажала «тревожную кнопку», и на место происшествия прибыла группа быстрого реагирования «Арыстан».

При попытке задержания дебошир накинулся на охранников, одному поцарапал лицо, другому порвал ухо. Молодого человека доставили в Южный отдел полиции. При процедуре установления личности выяснилось, что девушка является парнем, 1988 года рождения, который приехал из столицы. Действия мужчины получат квалификацию в дежурные сутки после сбора первоначального материала, пишет Tengrinews.

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