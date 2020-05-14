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  14 мая 2020
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В Узбекистане выявили 16 новых случаев коронавируса. Всего 2636

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 15:00 часов 14 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2636 (+16).

Как сообщает Минздрав, из подтвержденных 16 новых случаев 6 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа и помещенных на карантин, а 10 – у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях.

Из граждан, которые приехали из-за рубежа, 5 человек являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования, 1 – прибыл из Казахстана.

В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2136 человек, и показатель выздоровления составляет 81 процент. В настоящее время из проходящих лечение 489 пациентов у 11 – состояние тяжелое.

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