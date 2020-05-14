В Узбекистане сообщили о возвращении активов Гульнары Каримовой на $10 млн из-за рубежа

CentralAsia (UZ) - В результате усилий Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры Узбекистана в страну возвращают "нажитое преступным путем имущество" старшей дочери первого президента Ислама Каримова - Гульнары Каримовой.

Как сообщает пресс-служба Минюста, 14 мая текущего года в Узбекистан возвращены активы из Франции в размере 10 миллионов долларов.

Отмечается, эти средства переведены в Государственный бюджет Узбекистана и будут использованы в общем порядке.

По данным Минюста, "все переговоры и мероприятия по возврату активов ведутся на официальном уровне, в соответствии с законодательством Узбекистана и международным правом".

Отмечается, что Генеральная прокуратура и Министерство юстиции при участии профильных ведомств работают совместно с компетентными органами Швейцарии, США, Франции, Российской Федерации и других стран по возврату преступно нажитых активов Г.Каримовой на сумму более 1,3 млрд долларов.

Данные активы не находятся в распоряжении Г. Каримовой (членов ее семьи), потому что на них наложен арест со стороны компетентных органов иностранных государств.

В Минюсте напомнили, что "утверждения о том, что непосредственно Г. Каримова или другие частные лица могут возвратить собственность и денежные средства, как сообщается в некоторых СМИ, не соответствуют действительности".