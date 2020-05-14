В Казахстане от коронавируса вылечились 2476 пациентов

CentralAsia (KZ) - Сегодня в Казахстане из больниц выписаны 68 пациентов с коронавирусом. Об этом 14 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По его данным, на сегодняшний день в стране количество выздоровевших от вируса пациентов достигло 2476.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:⠀

- Алматы – 555;

- Нур-Султан – 501;

- Кызылординская область – 183;

- Шымкент – 160;

- Атырауская область – 130;

- Западно-Казахстанская область – 130;

- Карагандинская область – 129;

- Туркестанская область – 117;

- Павлодарская область – 108;

- Алматинская область – 97;

- Жамбылская область – 96;

- Акмолинская область – 95;

- Актюбинская область – 62;

- Костанайская область – 36;

- Мангистауская область – 31;

- Северо-Казахстанская область – 29;

- Восточно-Казахстанская область – 17.

Коронавирус в Казахстане

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