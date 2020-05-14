В Казахстане от коронавируса вылечились 2476 пациентов

CentralAsia (KZ) - Сегодня в Казахстане из больниц выписаны 68 пациентов с коронавирусом. Об этом 14 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
По его данным, на сегодняшний день в стране количество выздоровевших от вируса пациентов достигло 2476.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:⠀
- Алматы – 555;
- Нур-Султан – 501;
- Кызылординская область – 183;
- Шымкент – 160;
- Атырауская область – 130;
- Западно-Казахстанская область – 130;
- Карагандинская область – 129;
- Туркестанская область – 117;
- Павлодарская область – 108;
- Алматинская область – 97;
- Жамбылская область – 96;
- Акмолинская область – 95;
- Актюбинская область – 62;
- Костанайская область – 36;
- Мангистауская область – 31;
- Северо-Казахстанская область – 29;
- Восточно-Казахстанская область – 17.