CentralAsia (UZ) - Всемирный банк предоставил более $370 млн странам Центральной Азии на борьбу с коронавирусом (COVID-19). Об этом сообщает представительство ВБ в Узбекистане.



«Всемирный банк оперативно мобилизовал средства для противодействия пандемии COVID-19. Совместно с правительствами государств Центральной Азии мы также пересматриваем наш инвестиционный портфель в регионе на общую сумму 9,7 млрд долларов, чтобы предоставить дополнительные средства для укрепления систем здравоохранения и смягчения экономических последствий COVID-19 для этих стран», – отметила региональный директор Всемирного банка в Центральной Азии Лилия Бурунчук во время сегодняшнего онлайн-брифинга.

Предоставленные средства будут использованы для закупок важного медицинского оборудования, включая наборы для тестирования, лабораторные реагенты, оборудование для отделений реанимации, а также индивидуальные средства защиты для медработников.

По состоянию на 14 мая текущего года ВБ предоставил Узбекистану 95 млн долл., которые будут направлены на улучшение национальной системы здравоохранения, а также поддержку малоимущих слоев населения, пострадавших от экономического кризиса, спровоцированного пандемией. Всемирный банк также предоставил 200 млн долл. для обеспечения бюджета дополнительными средствами на фоне значительного сокращения налоговых поступлений и непредвиденного увеличения расходов в рамках антикризисной программы правительства по смягчению социально-экономических последствий пандемии. Кроме того, были выделены 17 млн долл. в рамках проекта по улучшению системы экстренной медицинской помощи в Узбекистане, который позволит произвести закупки аппаратов ИВЛ, рентген-аппаратов, инфузионных насосов, наборов для тестирования, оборудования для контроля за состоянием здоровья инфицированных пациентов.