В Таджикистане выявлено рекордное количество зараженных коронавирусом за сутки

CentralAsia (TJ) - За последние сутки в Таджикистане зарегистрировано 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 14 мая сообщило Министерство здравоохранения и социальной защиты.

За сутки от вируса скончались 6 пациентов. Также 4299 человек находятся под наблюдением врачей, в течение последних суток 403 человека были выписаны из медицинских учреждений страны.

На 14 мая в Таджикистане общее количество зараженных достигло 907 человек, скончались — 29.

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