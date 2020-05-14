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  15 мая 2020
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В Узбекистане произошло землетрясение силой 4 балла

CentralAsia (UZ) -  По данным Республиканского Центра Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС, 14 мая в 21:16 по ташкентскому времени (14.05.2020 в 16:16 по Гринвичу) произошло землетрясение в Узбекистане.

Координаты: 41,26 градуса северной широты, 71,57 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,3. Глубина h=14 км. Расстояние от Ташкента 197 км в восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Наманган : 30 км, 4 балла.

Андижан : 84 км, 3 балла.

Фергана : 99 км, 2 балла.

Данных о разрушениях и пострадавших нет.

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