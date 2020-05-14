Туркменистан и ВОЗ проведут совместные лабораторные исследования на коронавирус
- Туркменистан, общество
- 22:54, 14 мая 2020
- Просмотров: 194
CentralAsia (TM) - Сегодня, 14 мая, в здании представительства ООН в Ашхабаде состоялось рабочее видеосовещание руководителей и специалистов Министерства здравоохранения и медицинской промышленности страны с экспертами Всемирной организаций здравоохранения.
Как сообщает Государственное информагентство Туркменистана, участники онлайн-встречи обсудили реализацию мер по дальнейшему предотвращению проникновения на территорию страны коронавирусной инфекции COVID-19, а также проведение совместно с ВОЗ соответствующих лабораторных исследований.
Как подчёркивалось, Всемирная организация здравоохранения готова предоставить Туркменистану свои наработки в этой важнейшей сфере.