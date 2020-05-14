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  15 мая 2020
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Туркменистан и ВОЗ проведут совместные лабораторные исследования на коронавирус

CentralAsia (TM) -  Сегодня, 14 мая, в здании представительства ООН в Ашхабаде состоялось рабочее видеосовещание руководителей и специалистов Министерства здравоохранения и медицинской промышленности страны с экспертами Всемирной организаций здравоохранения.

Как сообщает Государственное информагентство Туркменистана, участники онлайн-встречи обсудили реализацию мер по дальнейшему предотвращению проникновения на территорию страны коронавирусной инфекции COVID-19, а также проведение совместно с ВОЗ соответствующих лабораторных исследований.

Как подчёркивалось, Всемирная организация здравоохранения готова предоставить Туркменистану свои наработки в этой важнейшей сфере.

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