Туркменистан и ВОЗ проведут совместные лабораторные исследования на коронавирус

CentralAsia (TM) - Сегодня, 14 мая, в здании представительства ООН в Ашхабаде состоялось рабочее видеосовещание руководителей и специалистов Министерства здравоохранения и медицинской промышленности страны с экспертами Всемирной организаций здравоохранения.

Как сообщает Государственное информагентство Туркменистана, участники онлайн-встречи обсудили реализацию мер по дальнейшему предотвращению проникновения на территорию страны коронавирусной инфекции COVID-19, а также проведение совместно с ВОЗ соответствующих лабораторных исследований.

Как подчёркивалось, Всемирная организация здравоохранения готова предоставить Туркменистану свои наработки в этой важнейшей сфере.