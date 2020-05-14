[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане восстановили снесенный ураганом карантинный палаточный лагерь

CentralAsia (TM) -  В пострадавшем от урагана 27 апреля Туркменабате восстановили палаточный лагерь, увеличив количество палаток и койко-мест, сообщают «Хроники Туркменистана».

В ходе подготовки к приезду миссии ВОЗ в лагерь перенесли новые кровати и оборудование из других больниц. Стоявшие там ранее двухъярусные койки были взяты с расположенной в Туркменабате воинской части.

Как сообщалось ранее, в карантинной зоне лагеря получали лечение семеро больных коронавирусом, четверо из них выздоровели. К оставшимся трем добавился еще один зараженный из карантина. Сейчас этих людей держат в психдиспансере в Боюнузыне.

Тех, кого отпустили в связи с улучшением состояния, находятся на контроле по месту проживания. Им запрещено покидать дома. Людей ежедневно навещает медработник, измеряет температуру, давление и берет мазок из носа и рта.

22 апреля глава МИД Туркменистана Рашид Мередов отверг подозрения в сокрытии информации о наличии в стране зараженных COVID-19 и предложил представителям международных организаций посетить карантинный центр. По данным ХТ, через несколько дней после заявления Мередова, всех больных коронавирусом было решено спрятать в отдаленных больницах.

5 мая директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что организация получила приглашение от правительства Туркменистана и готова направить туда свою миссию, однако визит на данный момент пока не состоялся.

print
  • В Казахстане за сутки выявили 154 зараженных коронавирусом
  • Korean Air объявила, что возобновит рейсы Инчхон — Улан-Батор в следующем месяце
  • В Армении режим ЧП продлен до 13 июня


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com