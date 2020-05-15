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  15 мая 2020
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В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 2645

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23:00 часов 14 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2645 (+9).

Как сообщил Минздрав республики, из подтвержденных 9 новых случаев 2 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа и помещенных на карантин, а 7 – у тех, кто находится под наблюдением в карантинных учреждениях.

Из граждан, которые приехали из-за рубежа, 1 человек является водителем международного грузового автомобиля дальнего следования, 1 – прибыл из Таджикистана.

В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2136 человек, и показатель выздоровления составляет 80 процентов.

В настоящее время проходят лечение 498 пациентов.

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