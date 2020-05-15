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  15 мая 2020
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Монголия начала принимать своих граждан через КПП Алтанбулаг

CentralAsia (MNG) -  

По решению Государственной чревычайной комиссии начали вывозить монгольских граждан из России через КПП Алтанбулаг.
Вчера 205 человек прибыли через КПП Алтанбулаг. Контролируя их здоровье и измеряя температуру, двое подозреваемых случаев были изолированы в аймаке Сэлэнгэ, 13 — в Дархане, под наблюдением медиков 129 человек в санатории Баянбуурал и 61 человек был изолирован в аймаке Орхон.
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