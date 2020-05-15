В Улан-Баторе состоялась презентация перевода книги Шимона Переса

CentralAsia (MNG) -

Книга 12-го премьера министра Израиля Шимона Переса «No Room for Small Dreams» теперь доступна на монгольском языке под названием «Томоор мөрөөд»-(«Мечтай с размахом») благодаря труда экс-министра МИД Монголии Ц.Мөнх-Оргил. Редактором работал еще один экс-министр МИД Монголии, известный переводчик и писатель Ц.Гомбосурэн. Книга под названием «No Room for Small Dreams» была подарена переводчиком в 2017 году во время его визита в Израиль сыну Шимона Переса Чами.







Автобиография Шимона Переса читается как детективный роман. Вдохновляющая книга о лидерстве и становлении лидера в экстремально турбулентной среде. Когда нет времени на взвешенные суждения, риски возрастают с каждым часом, а решения необходимо принимать в условиях тотальной неопределенности.





Это история о лидерских качествах, врожденных и приобретенных, о среде и окружении, в которых они формируются и раскрываются, а также об умении преодолевать неудачи и двигаться к цели вопреки себе и обстоятельствам.

Шимон Перес прожил невероятную жизнь, пройдя путь от мальчика из еврейского местечка до патриарха израильской политики. Он стоял у истоков создания Государства Израиль, заложил основы его атомной и авиационной промышленности, поддерживал проекты в сфере нанотехнологий, развития IT и освоения космоса.





Шимон проявлял истинно лидерские качества: готовность идти на риск, принимать решения, признавать свои ошибки и забывать о предвзятости ради благих целей. В его мемуарах знаковые для ХХ века события раскрываются как череда турбулентных процессов, не оставляющих время на размеренное обдумывание вариантов и тщательный анализ альтернатив, а требующих быстрых решений, неукротимой воли и разумной гибкости.





Эта книга - новый взгляд на судьбу человека, заложившего основы Израильского государства и удостоенного чести видеть его успех и процветание.





Эта книга была переведена на русский как «Робким мечтам здесь не место».





Шимон Перский или Шимон Перес родился 2 августа 1923 года в местечке Вишнев (польск. Wiszniew) Воложинского повета Новогрудского воеводства Польши (ныне деревня Вишнево Воложинского района Минской области Белоруссии). В ночь на 28 сентября его состояние резко ухудшилось и в середине дня 28 сентября 2016 года в возрасте 93 лет Шимон Перес ушёл из жизни.

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