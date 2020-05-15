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  15 мая 2020
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Улан-Батор рассматривает возможность открытия кинотеатров и культурных центров

CentralAsia (MNG) -  

До настоящего времени в Монголии не было локальной передачи пандемии коронавируса. Страна, которая граничит с Китаем, быстро отреагировала на распространение вируса, предприняв ряд разумных шагов; включительно решение в конце января закрыть все кинотеатры и культурные центры.

По словам официальных лиц, 42 художественные и культурные организации, такие как кинотеатры, Национальный академический театр драмы, Борцовский дворец, Центральный спортивный комплекс, игровые центры и Дворец Независимости были закрыты.

14 мая Хурал Представителей граждан Улан-Батора обсудил вопрос об открытии кинотеатров и культурных центров, но в соответствии со строгими правилами, такими как поддержание социальной дистанции и предотвращение скопления людей, поэтому время просмотра фильмов должно тщательно контролироваться.

Кинотеатры и культурные центры должны обратиться в соответствующее агентство за разрешением на открытие и будут контролироваться профессиональным агентством.
На сегодня Монголия имеет 98 подтвержденных случаев коронавируса; все они завозные.
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