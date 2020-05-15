В Узбекистане с 18 мая возобновят авиа и железнодорожные транспортные сообщения

- Узбекистан, общество
- 9:11, 15 мая 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом приняла дополнительные решения.
Согласно данному решению, с 18 мая возобновятся полеты между Ташкентом и Нукусом, Ургенчем, Термезом.
Кроме того, с 18 мая начнется движение высокоскоростного поезда «Афросиёб» в Навои, Бухару и Карши, а также пассажирских поездов в Ферганскую долину.
При этом соответствующие ведомства и физические лица обязаны соблюдать все правила карантина.
Специальная комиссия также утвердила временное положение о порядке оказания услуг и соблюдения правил на авиа – и железнодорожном транспорте в период карантина. Нарушителей правил будут привлекать к административной ответственности.