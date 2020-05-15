В Южной Корее за сутки выявлены 27 зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) - За последние сутки в Южной Корее зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 мая сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения Кореи.

14 случаев из 27 зарегистрированы в Сеуле, Инчхоне — 5, Кёнгидо — 3, Пусане — 3.

Из 27 новых случаев 22 — локальные, 5 — завозные. На данный момент общее количество зараженных в Корее достигло 11 018 человек, из них скончались 260 пациентов.