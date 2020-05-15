[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Южной Корее за сутки выявлены 27 зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в Южной Корее зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 15 мая сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения Кореи.

14 случаев из 27 зарегистрированы в Сеуле, Инчхоне — 5, Кёнгидо — 3, Пусане — 3.

Из 27 новых случаев 22 — локальные, 5 — завозные. На данный момент общее количество зараженных в Корее достигло 11 018 человек, из них скончались 260 пациентов.

print
  • В храме-музее Чойжин-ламы запланирован Watch Day
  • В Казахстане от коронавируса вылечились 2476 пациентов
  • В Казахстане охранники по асфальту за волосы протащили девушку, которая оказалась мужчиной. Видео


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com