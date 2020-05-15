В Узбекистане карантин продлили до 1 июня, но смягчили ограничения

CentralAsia (UZ) - Специальной Республиканской комиссией по подготовке программы мер по предупреждению распространения коронавируса принято решение продлить карантин в Узбекистане до 1 июня.

Комиссия с 15 мая разрешила ряд видов деятельности в Узбекистане.

«Красный» сектор:

- ремесленничество в индивидуальном порядке;

- техническое обслуживание автомобилей и сельскохозяйственной техники;

- ремонт электронных устройств (компьютеров и бытовой техники) и мобильных устройств;

- услуги аренды и лизинга;

- предоставление бухгалтерских услуг (аудит, налоговый консалтинг и другие);

«Желтый» сектор:

В дополнение к тому, что разрешено в «красном» секторе:

- риэлтерская деятельность;

- рекламная и маркетинговая деятельность;

- деятельность частных агентств занятости;

- приготовление блюд в собственной кухне отелей и их доставка в комнаты;

- деятельность парков (за исключением аттракционов, развлекательных объектов и точек быстрого питания). В парки и зоны отдыха будут пускать группами (не более 2 человек, кроме семейных групп) с 09:00 до 20:00 в строгом соответствии с требованиями карантина;

«Зеленый» сектор:

В дополнение к тому, что разрешено в «красном» и «желтом» секторах:

- деятельность открытых спортивных стадионов с искусственным покрытием (при условии ограничения количества посетителей, без использования раздевалок и душевых комнат и соблюдением социальной дистанции);

- компьютерные (сканирование, копирование, набор текста, печать) и полиграфические услуги;

- деятельность музеев (с ограничением числа посетителей и сохранением дистанции);

- ветеринарные услуги;

- техническое обслуживание зданий и ландшафтные работы.

Также комиссией разрешено с 18 мая передвигаться на личном транспорте без стикеров в особых случаях:

В «зеленом» секторе — в любое время суток;

В «желтом» секторе — с 06:00 до 22:00. В салоне должно быть не более 4 человек;

В «красном» секторе — с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Только, на работу, в аптеку и больницы, за продуктами.

Президент Шавкат Мирзиёев ранее, 13 мая, на видеоселекторном совещании отметил, что население, в частности, молодежь, неправильно понимая режим смягчения карантина, без необходимости массово выходят на улицы.

«Такие случаи, а также тот факт, что число зараженных инфекцией людей снова растет в последние дни, призывает всех быть бдительными», – отметил глава государства.