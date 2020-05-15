За сутки в Китае зарегистрировано 4 новых случая коронавируса

CentralAsia (CA) - В Китае за последние сутки зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки выявлены 11 бессимптомных носителей вируса.

На 15 мая в Китае есть 82 933 подтвержденных случаях заражения коронавирусом, из них в настоящий момент болеет 91 человек, 11 человек из них находятся в тяжелом состоянии, скончались — 4633, выздоровели — 78 209 человек.