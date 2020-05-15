Глобальные производственно-сбытовые цепочки — где Монголия и Кыргызстан

CentralAsia (MNG) -

Мы живем в мире, где производство одного товара обычно включает в себя производственные ресурсы из разных стран мира. Например, обычное производство iPhone происходит в 7 странах, включая США, Монголию, Японию, Корею, Тайвань, Китай и даже Швейцарию. Это то, что известно экономистам как глобальные производственно-сбытовые цепочки (GVC).





Появление GVC более двух десятилетий назад изменило представление экономистов о сравнительных преимуществах и специализации стран в производстве. Это также изменило понимание того, что необходимо для успешной интеграции страны в мировые торговые сети и получения максимальной выгоды от глобальной торговли, пишет georgiatoday.





Одним из четких выводов исследования georgiatoday является то, что страны ЦАРЭС недостаточно хорошо интегрированы в производственные процессы друг друга. Странами, которые наиболее интегрированы в региональную цепочку создания стоимости ЦАРЭС, являются Монголия и Кыргызстан (индекс участия РВК 18,9% и 15,2% соответственно), затем Пакистан и Таджикистан (8,8% и 6%) в 2015 году.





Что также примечательно, так это то, что страны ЦАРЭС недостаточно интегрированы в GVC, учитывая их размер. Средний показатель участия GVC для стран ЦАРЭС в 2015 году составил 40,1%. Например, в Грузии индекс GVC составляет 40%, а в странах ОЭСР с аналогичным относительно небольшим населением (например, в Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии, Норвегии) индекс GVC превышает 50% по данным 2009 года.

Грузия представляет интересное тематическое исследование среди стран ЦАРЭС, потому что в некотором смысле оно иллюстрирует важные тенденции в регионе. Например, исследование показывает, что Россия (крупнейшая соседняя с Грузией экономика) также является страной-партнером ВК для Грузии, хотя и не является самой крупной страной с точки зрения общего объема торговли (в 2015 году страна-партнер по торговле для Грузии на основе по валовым торговым потокам была Турция). Также примечательно, что связи Грузии с Россией были не только устойчивыми, но и расширялись ввиду торговых санкций и ограничений России против Грузии в период с 2006 по 2012 годы.





Еще один интересный момент заключается в том, что с Турцией, еще одним крупным и экономически сильным соседом, Грузия не обладает почти такой же интеграцией, как со странами ЕС, такими как Германия и Италия. Это может быть объяснено тем фактом, что Турция и Грузия интегрированы со странами ЕС посредством экспорта первичной продукции (например, фундука, который затем экспортируется в Италию для кондитерских изделий), а их природные ресурсы и возможности в основном связаны с заменителями, а не с дополнениями в производстве. Интересно, что среди 10 ведущих стран-партнеров ВК есть только один член ЦАРЭС - Азербайджан. Остальные страны ЕС, США и более крупные соседние страны, такие как Турция, Россия и Украина.

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