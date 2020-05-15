[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии число выздоровевших от коронавируса достигло 20 человек

CentralAsia (MNG) -  

Еще пять человек вылечились от коронавируса и выписан из больниц в Монголии, общее число выздоровевших на сегодня составило 20 человек. Об этом 15 мая сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.

Вчера в Монголии были зарегистрированы 37 новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба, в Монголии количество зараженных достигло 98 человек.

В настоящее время 78 пациентов с Covid-19 находятся на лечении в НИЦИЗ. Состояние заболевших стабильное.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Монголии за несколько часов выявили сразу 37 новых зараженных коронавирусом, все они завозные из России
  • 100-летняя россиянка излечилась от коронавируса
  • В Узбекистане число случаев заражения коронавирусом достигло 2612


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com