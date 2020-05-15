В Монголии число выздоровевших от коронавируса достигло 20 человек

- Монголия, происшествия
- 9:54, 15 мая 2020
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- Обновлено: 9:56, 15 мая 2020
CentralAsia (MNG) -
Еще пять человек вылечились от коронавируса и выписан из больниц в Монголии, общее число выздоровевших на сегодня составило 20 человек. Об этом 15 мая сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.
Вчера в Монголии были зарегистрированы 37 новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба, в Монголии количество зараженных достигло 98 человек.
В настоящее время 78 пациентов с Covid-19 находятся на лечении в НИЦИЗ. Состояние заболевших стабильное.
Коронавирус в Монголии
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