В Монголии число выздоровевших от коронавируса достигло 20 человек

CentralAsia (MNG) -

Еще пять человек вылечились от коронавируса и выписан из больниц в Монголии, общее число выздоровевших на сегодня составило 20 человек. Об этом 15 мая сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.