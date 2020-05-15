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  15 мая 2020
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В мире число жертв коронавируса превысило 300 тысяч человек

CentralAsia (CA) -  В мире от коронавируса скончались более 300 тысяч человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

На сегодняшний день количество зараженных в мире составляет 4,4 млн человек. Большая часть заболевших приходится США — 1,4 млн случаев.

- Россия — 252 тысячи;

- Великобритания — 234 тысячи;

- Испания — 229 тысяч;

- Италия — 223 тысячи.

В США от коронавируса скончались более 85 тыс. человек. В Великобритании 33 тыс., Италии — 31 тыс., Франции — 27,4 тыс., Испании — 27,3 тыс.

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