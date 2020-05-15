Для 600 граждан Узбекистана, застрявших на границе Самарской области, развернули лагерь-обсерватор

CentralAsia (UZ) - Лагерь-обсерватор развернули в Самарской области для граждан Узбекистана, которые собрались в Большечерниговском районе в ожидании открытия границ, чтобы вернуться домой. Об этом говорится в сообщении правительства региона, распространенном 14 мая.

"Для решения вопроса по самоизоляции указанных граждан и с целью предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции власти региона вынуждены были развернуть на месте лагерь-обсерватор", - говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве, граждане Узбекистана прибыли на приграничную территорию, руководствуясь недостоверной информацией об открытии границ.

"Разработан план мероприятий по созданию условий для граждан Узбекистана с целью изоляции и исключения контакта с местными жителями, обеспечением их питанием, питьевой водой, средствами индивидуальной защиты", — говорится в сообщении.

В социальных сетях распространяются видео, где граждане Узбекистана обращаются к властям своей страны с просьбой также организовать коридор через Казахстан. При этом в настоящее время решения об организации такого коридора нет.

Из-за закрытия границы с Казахстаном и в связи со сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу, оренбургские власти отказались пропускать иностранных граждан на территорию области. Таким образом, в Большечерниговском районе Самарской области оказалась колонна из 89 легковых автомобилей, 7 минивэнов и двух автобусов. В них уже два дня находятся 598 граждан Узбекистана, включая 42 женщины и 9 детей.