Во Франции вновь открываются школы

CentralAsia (CA) - Во Франции вновь открылись школы, не работавшие с 16 марта. Об этом сообщает Euronews.

Первыми вернулись за парты ученики начальных классов. В школах приняты серьёзные меры санитарной безопасности, при этом решение отправлять ли ребенка на учебу остается за родителями, многие из которых предпочли пока подождать.

По приходу в школу с детьми проводят специальные занятия, обучая соблюдать социальную дистанцию во время уроков и на переменах, регулярно мыть руки. Число учеников в каждом классе не должно быть больше десяти.

Учащиеся средних классов смогут вернуться в школу не раньше, чем через неделю.

Во Франции на 15 мая зарегистрировано 178 тыс. зараженных коронавирусом, из них более 27 тыс. скончались.