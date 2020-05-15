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  15 мая 2020
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Во Франции вновь открываются школы

CentralAsia (CA) -  Во Франции вновь открылись школы, не работавшие с 16 марта. Об этом сообщает Euronews.

Первыми вернулись за парты ученики начальных классов. В школах приняты серьёзные меры санитарной безопасности, при этом решение отправлять ли ребенка на учебу остается за родителями, многие из которых предпочли пока подождать.

По приходу в школу с детьми проводят специальные занятия, обучая соблюдать социальную дистанцию во время уроков и на переменах, регулярно мыть руки. Число учеников в каждом классе не должно быть больше десяти.

Учащиеся средних классов смогут вернуться в школу не раньше, чем через неделю.

Во Франции на 15 мая зарегистрировано 178 тыс. зараженных коронавирусом, из них более 27 тыс. скончались.

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